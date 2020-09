L’IC3 di Asti sulla Anna Frank “La scuola fin dalla scorsa settimana era del tutto preparata ad accogliere gli alunni”

Evidentemente le preoccupazioni dei genitori che ci hanno contattato per i problemi alla Scuola primaria Anna Frank erano eccessive: viene da pensare questo leggendo la nota dell’Istituto Comprensivo 3 di Asti a firma della dirigente Maria Modafferi.

“Non da un giorno, ma dai primi di luglio l’ente comunale con gli assessorati coinvolti e le singole Istituzioni Scolastiche con i dirigenti e i responsabili delle singole scuole, i referenti della sicurezza, gli RSPP degli istituti, sono impegnati ad una ripartenza in sicurezza di tutte le scuole. Un lavoro immane per non mancare ad un appuntamento importante per gli studenti, le famiglie, la comunità tutta” si legge nel comunicato dell’IC3.

La dirigente entra poi nel merito del problema verificatosi alla scuola primaria Frank: “La scuola fin dalla scorsa settimana era del tutto preparata ad accogliere gli alunni. Un problema tecnico assolutamente risolvibile si è verificato venerdì in mattinata. L’assessorato ai lavori pubblici del Comune si è da subito reso disponibile a risolvere l’inconveniente (mal funzionamento della chiusura di una paratia mobile). Questa mattina si è risolto il problema con gli accorgimenti necessari” si legge nella nota.

Genitori dunque solo troppo ansiosi per l’inizio di questo anomalo anno scolastico, interrottosi bruscamente lo scorso 21 febbraio e rattoppato con la DAD nei limiti del possibile?

La cosa importante è che i pannelli siano stati fissati e che tutti gli alunni, lunedì 14, possano rientrare in sicurezza per ricominciare la scuola, anche alla Anna Frank.