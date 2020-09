L’ex Embraco produrrà compressori per frigoriferi

Nasce un polo per la produzione di 6 milioni di compressori per frigoriferi entro il 2024 , che comprende gli stabilimenti ex Embraco di Riva di Chieri e Acc di Belluno. L’investimento complessivo è di 50 milioni di euro tra pubblico e privato. La notizia è stata ufficializzata nel tavolo convocato dalla sottosegretaria al Mise, Alessandra Todde, presso la prefettura di Torino. “L’obiettivo è arrivare a fine piano alla piena occupazione, nel frattempo si garantirà la cassa integrazione e la formazione“, ha detto Todde. (Fonte Ansa)

Una notizia che è stata commentata positivamente sia da Alberto Preioni del gruppo Lega Salvini Piemonte e dal consigliere della Lega Mauro Fava, sia da Marco Grimaldi, capogruppo di LUV in Consiglio Regionale.

Il gruppo regionale della Lega Salvini Piemonte guarda con soddisfazione alla nascita di Italcomp, la newco che permetterà il recupero e la reindustrializzazione dello stabilimento ex Embraco di Riva di Chieri per la produzione di compressori.

“Dopo anni di false promesse sulla pelle dei lavoratori, finalmente arriva un progetto concreto per il futuro degli operai dell’ex Embraco – commenta il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni -. Il merito va al presidente Alberto Cirio, alla giunta e alla nostra maggioranza guidata dalla Lega, che alle chiacchiere hanno preferito i fatti, lavorando senza sosta per arrivare a una soluzione che garantisse per davvero gli operai. E’ la differenza tra la politica degli annunci e quella del buonsenso: con oggi laviamo almeno in parte la vergognosa pagina della fallimentare esperienza Ventures, tanto sostenuta dal centrosinistra e dall’ex ministro Carlo Calenda”.

“Da operaio l’ho sempre detto e ripetuto – aggiunge il consigliere della Lega Mauro Fava -, non è accettabile che il prezzo di una crisi industriale innescata da soggetti terzi ricada sui destini dei lavoratori. La nascita di una nuova società per il rilancio di Embraco è certamente una buona notizia, per la quale dobbiamo dire grazie alla caparbietà del presidente Alberto Cirio, della sua giunta e della nostra maggioranza a guida Lega. Ora però dobbiamo centrare l’obiettivo più importante, quello di garantire il ricollocamento di tutte le maestranze ex Embraco, per troppi anni prese in giro da una politica che si è fatta bella a suon di false promesse sulla loro pelle”.

“Dobbiamo smettere di vergognarci dell’intervento pubblico nelle aziende, in Francia è una pratica usuale che ha dato alle imprese transalpine molti vantaggi competitivi e una maggiore garanzia per i lavoratori coinvolti” – è il commento di Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione Piemonte alle notizie della presentazione del piano quinquennale per il rilancio dello stabilimento ex-Embraco di Riva di Chieri, che avverrà attraverso la creazione di una joint venture tra pubblico e privato in cui la parte principale sarà gestita da Invitalia per conto del Mise, e che sarà finalizzata alla creazione di un polo nazionale per la produzione di compressori per frigoriferi, in cui confluiranno l’ex Embraco e l’ex Acc di Mel.

“La compartecipazione del pubblico è la soluzione che auspichiamo da tempo – prosegue Grimaldi – il passato fatto di prenditori, capaci solo di cannibalizzare le aziende per poi abbandonarle a sé stesse una volta spolpate non deve più ripetersi. Se non ci occupiamo dei presupposti di fondo in cui avvengono queste storie di mala imprenditoria, se la Embraco non diventa un simbolo di tutto quello che non va nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria globale, se non ci occupiamo delle regole del gioco insomma – conclude Grimaldi – i danni dei prenditori che per le loro azioni non vengono mai perseguiti e di cui non pagano mai le conseguenze, tanto sono i lavoratori a pagarne il prezzo e lo Stato a ripianare i conti, sono destinati a ripetersi in futuro”.