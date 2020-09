Lega, al via la raccolta firme “Scuole Aperte-Porti Chiusi” e “Processate anche me”

La Lega della Provincia di Asti torna in piazza, nel weekend 12-13 Settembre per una raccolta firme “Scuole aperte e Porti chiusi”, a Nizza Monferrato la sezione della Lega ha già organizzato questa mattina un gazebo, con ottima affluenza e partecipazione.

“A pochi giorni dall’inizio delle scuole, dichiara il segretario provinciale On. Andrea Giaccone, il caos regna sovrano, e il Ministro Azzolina, invece di risolvere i problemi legati alla riapertura, minaccia di impugnare la giusta ordinanza della regione Piemonte che impone agli istituti la misurazione della temperatura agli alunni che entrano a scuola, anche per questo motivo, raccoglieremo le firme sul modulo “Azzolina Bocciata” per chiedere le dimissioni di un Ministro la cui azione sicuramente non ha brillato per efficienza ed efficacia” dichiara l’organizzazione.

Ai gazebo sarà inoltre disponibile il modulo della campagna “Processate anche Me” per sostenere Matteo Salvini “che andrà a processo per aver fatto, da Ministro dell’interno ciò che aveva promesso agli elettori, cioè fermare gli sbarchi e l’immigrazione clandestina”.

Dove e quando trovare i gazebo:

Sabato 12 Settembre

9.45-12.30 Asti – Corso alfieri angolo via della Valle

9.00-12.00 – Cocconato in piazza Cavour

Domenica 13 Settembre

9.00-12.30 San Damiano – Piazza Libertà

9.00-12.00 Moncalvo – Piazza Garibaldi