Le regole della Regione Piemonte per l’utilizzo delle palestre scolastiche per attività extra scuola

Nel giorno dell’avvio dell’anno scolastico, la Regione Piemonte ricorda le regole sull’utilizzo di locali in strutture scolastiche per attività extracurriculari.

I locali (ad esempio, le palestre) adibiti ad attività scolastiche potranno essere utilizzati per altre attività (pre e post scuola, attività sportive etc) alle seguenti condizioni: gli utenti si impegnano ad effettuare al termine delle attività procedure di igienizzazione in grado di assicurare lo stesso grado di efficacia di quelle previste per le attività scolastiche; il gestore delle strutture (o l’Ente locale che con proprio provvedimento ha affidato gli spazi scolastici a terzi) è tenuto a verificare che tali attività siano effettivamente svolte nelle modalità indicate al fine di assicurare le garanzie previste.

Lo precisano in una nota gli assessorati alla Sanità, all’Istruzione e allo Sport della Regione Piemonte.