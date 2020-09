Le proposte di Rava e Fava per un super ottobre

Super ottobre per la Cooperativa Della Rava e Della Fava che ha in programma una serie di eventi veramente speciali. Si parte subito dal 1° ottobre con la campagna e lancio del nuovo caffè manifesto Altromercato alla Bottega di via Cavour: “Consumi o scegli?”.

Dal 6 ottobre al NaturaSì di piazza Porta Torino arriva “Essenziali per natura”; il progetto parte da una fortissima esigenza sociale e culturale: permettere l’accesso ad alimenti biologici ad una fascia sempre più ampia della popolazione, riducendo il più possibile la barriera del prezzo; un paniere di oltre 100 prodotti bio per tutte le tasche grazie all’impegno di tutti gli attori delle filiere, dal produttore al negoziante.

Dal 6 fino al 14 alla Bottega di Via Cavour, per la linea di cosmesi bio-equo e solidale di Natyr, saranno protagonisti il karitè ed il baobab delle filiere africane, mentre sabato 10 per Bio Tipico Locale il NaturaSì di piazza Torino ospita la storica Cascina Aris di Monale con la presentazione dei formaggi caprini.

Sempre il 10 ma alla Bottega, è in programma la “Giornata dei Soci Sovventori della Cooperativa” che in versione anti-covid quest’anno non prevede l’Assemblea ma l’incontro durante su appuntamento con i singoli soci: saranno pagati gli interessi maturati 2019 e sarà fatto il punto della finanza etica, solidale e soprattutto mutualistica sul nostro territorio.

Dal 8 ottobre parte con un’edizione veramente speciale di Terra Madre a cui Rava e Fava è legata anche organizzativamente fin dalla sua prima edizione. Per saperne di più -> https://terramadresalonedelgusto.com/

Ma non finisce qui: è uscito il catalogo Altromercato per la regalistica aziendale natalizia: per lasciarsi ispirare su numerose idee regalo è possibile sfogliarlo on line cliccando QUI.

Tutte le info per la prima quindicina del mese qui -> OTTOBRE 2020 PRIMA QUINDICINA RAVA FAVA