Lavori al viadotto Valmanera dell’A21, previste modifiche alla viabilità

Per operazioni di ripristino del viadotto Valmanera dell’Autostrada A21 Torino-Piacenza, il Comune di Asti ha previsto la chiusura del traffico veicolare di Via Al Duca domani e mercoledì, cui seguirà la chiusura di un pezzo di strada Valmanera.

Per consentire l’esecuzione dei lavori il traffico veicolare è vietato in Via Al Duca dal numero civico 29 al numero 48, nei giorni martedì 29 e mercoledì 30 settembre 2020 dalle 8,30 alle 18.

Seguirà poi la chiusura di Strada Valmanera, dall’incrocio con Via Al Duca all’intersezione con Via Dell’Arazzeria, nelle giornate di giovedì 1 ottobre, venerdì 2 e lunedì 5 ottobre 2020 dalle 8,30 alle 18.