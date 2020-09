L’associazione “Il cielo di Matteo” dona mascherine e termoscanner all’Istituto Comprensivo di Moncalvo

Martedì scorso, 22 settembre, Franco Trento, presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Il Cielo di Matteo”, ha consegnato 1000 mascherine (chirurgiche e ffp2) al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Moncalvo, Ferruccio Accornero e alle docenti Sonia Boano e Anna Maria Patelli, referenti per la scuola secondaria di I grado e per la scuola primaria di Moncalvo.

L’associazione è intitolata Matteo Trento, ex alunno dell’istituto, venuto prematuramente a mancare all’età di 24 anni. Il padre Franco dal 2018 coltiva il sogno del figlio: creare un piccolo parco di animali per avvicinare i bambini (a scuola e negli ospedali) al mondo della natura.

La settimana prossima l’associazione consegnerà, inoltre, sempre alle scuole di Moncalvo, dei termoscanner.

In questo periodo il direttivo, formato da Claudio Aimone, Daniele Cominetti, Sabrina Palumbo, Elisa Ostino, Claudia Orieti, Sara Piacentini, Sara Santarsiero, Liviana Poggi, sta impostando le prossime iniziative.

“Il programma sempre in via di sviluppo è realizzato nell’intento di mostrare un sorriso a tanti bambini e ragazzi che, per vari motivi, devono stare per tanto tempo senza poter vedere la nostra bella natura e tutte le cose belle che questa ci porta – spiega il presidente Trento – Il portare la natura e gli animali a chi non ha la fortuna di vederli era il sogno di Matteo l’unica cosa che di lui posso ancora portare avanti e mi dona sollievo. In questa direzione vanno le nostre iniziative nelle scuole e all’UGI di Torino”.