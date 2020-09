“Langhe Monferrato Roero On Air”: il territorio in un trailer promozionale dei luoghi del buon vivere

Un videoracconto emozionale inedito racchiude la sintesi di tutti i luoghi più suggestivi e unici di Langhe Monferrato Roero, dove giochi e attività tradizionali rappresentano il filo conduttore per raccontare e trasmettere la cultura locale.

Ci stanno lavorando da alcune settimane l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, insieme all’agenzia di content marketing Luz, per una grande campagna di promozione autunnale del territorio, unica nel suo genere, attraverso la creazione della più estesa piattaforma di broadcasting turistico che sia mai stata concepita sul territorio. “Langhe Monferrato Roero On Air” metterà infatti in diretta social cinque giornate di giochi e attività tradizionali che, dal 17 al 21 settembre, coinvolgeranno sfidanti delle discipline di gara, sullo sfondo di alcuni dei borghi e delle città più rappresentative delle colline patrimonio Unesco.

Tra i luoghi che compariranno nello spot di lancio, c’è Nizza Monferrato: con un volo in mongolfiera si ammireranno il centro storico e i vitigni di pregiata Barbera d’Asti e di altri nobili vini, per arrivare fino alla torre dei Contini di Canelli. Il Monferrato mostrerà i suoi tesori e il suo patrimonio di saperi tradizionali che condivide con Langhe e Roero e che lega le piazze di molti piccoli Comuni fino a Moncalvo, patria con Alba di campioni di tamburello e pallapugno. Il centro di Asti ospiterà una gara tra aspiranti sommelier, mentre il castello di Roddi sarà teatro di una sfida ai fornelli a squadre in stile Masterchef. Anche la cerca del tartufo è uno dei temi di gara e nel trailer si vedrà la ricerca del prezioso fungo ipogeo in una tartufaia di Serravalle Langhe. Tra gli altri scorci di paesaggi e luoghi che si potranno ammirare nello spot ci sono anche quelli di Pollenzo, Neive, La Morra e Guarene.

Il trailer sarà presentato il prossimo 10 settembre 2020 alle ore 10 al castello di Monticello d’Alba. Poi sarà diffuso sui social network Facebook, Instagram e Youtube per raggiungere 10 milioni di utenti esposti al messaggio.