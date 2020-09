Laboratorio filosofico e quello di cucina: due nuove iniziative dell’Associazione Forum Amico ad Asti

L’associazione Forum amico #nondisolofarmaco avvia due iniziative avvalendosi della sede de Il Posto buono San Marco, in via San Marco 18, ad Asti.

“L’idea – spiegano i rappresentanti dell’Odv astigiana – è di rispondere alla diverse forme di fragilità umana, che in misure diverse tutti conosciamo, con gli strumenti della filosofia, quindi l’uso della ragione e con gli strumenti della cultura alimentare, quindi elaborazione di ricette di cucina in piatti finali.”

La prima iniziativa, che partirà verso la metà del mese di settembre, è il “Laboratorio filosofico”, il lunedì dalle 18 alle 19,30. Il laboratorio non mira a creare discussioni intellettualistiche, ma ad esercitare il pensiero per meglio condurre la nostra esistenza quotidiana, partendo da riflessioni su pensieri legati alla filosofia occidentale ed orientale. A tenere il laboratorio sarà Piero Pertusati, docente di filosofia e cultore della materia. Per informazioni ed iscrizioni: farmacofilosofico@gmail.com

Ad ottobre, al giovedì, dalle 17 alle 19, Forum Amico organizzerà anche il laboratorio di cucina a cura di Alba Esposito. L’iniziativa si rivolge a persone con fragilità psichiche o a chi desidera frequentare spazi amichevoli a tema. Questa iniziativa culinaria vedrà coinvolta anche la rete di vendita “L’Alveare che dice si”, che consegna le ordinazioni nella sede del Posto buono. Per informazioni ed iscrizioni forumamico.cucina@gmail.com oppure al 334.5063102.