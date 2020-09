La Provincia di Asti cerca esperti per la Commissione Espropri

A seguito del rinnovo della legislatura regionale, il Presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco deve procedere al rinnovo della Commissione Provinciale Espropri con la nomina di due componenti esperti in materia urbanistica ed edilizia, di cui il presente avviso pubblico per la presentazione delle candidature.

La Commissione, istituita per le finalita’ derivanti dall’applicazione della normativa in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilita’, è così composta:

a) dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale o da suo delegato, che la presiede;

b) dall’Ingegnere capo dell’ufficio tecnico erariale o suo delegato;

c) dal Responsabile del settore decentrato opere pubbliche e difesa del suolo della Regione o suo delegato;

d) dal presidente dell’Agenzia territoriale per la casa o suo delegato;

e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia;

f) da quattro esperti in materia di agricoltura e foreste, di cui tre su proposta delle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative ed uno su proposta delle associazioni di categoria della proprietà fondiaria maggiormente rappresentative.

La Commissione svolge principalmente funzioni tecniche quali il valore agricolo medio dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, determina le indennita’ definitive di espropriazione e di occupazione.

Si ricorda che il mandato ha durata pari a quella della legislatura regionale e la Commissione ha sede presso la Provincia di Asti.

Le proposte di candidatura, contenenti l’indicazione dei requisiti previsti, devono essere presentate utilizzando preferibilmente queste indicazioni e fatte pervenire alla Provincia di Asti, entro le ore 13.00 di Lunedì 26 ottobre 2020.

Per ogni informazione sono a disposizione l’Ufficio Organi Istituzionali 0141/433266 e l’Ufficio Espropri 0141/433239.