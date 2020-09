La Proloco di Mongardino “rinnova” la tradizione del Festival delle Sagre e guarda all’edizione 2021

Il secondo fine settimana di settembre è tradizionalmente quello del festival delle sagre, evento che quest’anno è stato annullato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Una tradizione che qualcuno ha voluto rispettare come la pro loco di Mongardino, guidata dal presidente Virginio Oddone: questa mattina, domenica 11 settembre, alcuni soci si sono ritrovati in piazza del Palio, nel punto in cui veniva di solito viene collocata la casetta, arricchita dalla chiesetta, e hanno festeggiato, nel rispetto delle misure anti covid, con pane, salame e una fetta di mùn, il tipico dolce che più vokte è stato in più premiato come migliore della manifestazione astigiana.

Una mattinata particolare conclusa con l’impegno da parte di tutti, di ritrovarsi appena sarà possibile per organizzare il Festival delle Sagre 2021.