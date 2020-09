La Ministra Azzolina sul concerto all’Istituto Artom di Asti: “Siete un esempio positivo per il Paese intero”

Come vi abbiamo anticipato nel reportage sul concerto di inizio anno organizzato dall’Istituto Artom di Asti, oltre ai saluti delle Autorità locali presenti, è stato letto anche il messaggio della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che, invitata, ma non potendo essere presente, ha voluto scrivere una lettera per sottolineare la rilevanza dell’evento proposto dal Dirigente Franco Calcagno e il suo staff.

Di seguito la lettera della Ministra:

Buonasera a tutti,

anche se non mi è stato possibile essere lì con voi per partecipare al concerto, ho deciso di inviarvi questo breve saluto.

Voglio innanzitutto ringraziarvi per aver voluto celebrare l’inizio del nuovo anno scolastico in un modo certamente originale, attingendo ad un patrimonio artistico musicale tanto variegato, in

grado di spaziare dall’Opera alla musica contemporanea, passando dalle colonne sonore dei capolavori che hanno fatto la storia della cinematografia.

Avete così trasformato il suono della prima campanella in un evento rilevante per la vostra vita, quella delle vostre famiglie e della vostra scuola, costituendo un esempio positivo per il Paese

intero.

Non posso che condividere integralmente le parole poste in calce al vostro invito, nell’anno scolastico che abbiamo di fronte a noi la scuola italiana, nella sua totalità, è chiamata a sostenere un ruolo ancora più centrale nella nostra società.

All’interno della scuola, infatti, le studentesse e gli studenti di oggi intraprendono quel percorso di crescita e di formazione che li condurrà ad essere i cittadini di domani.

In questo anno che si appresta ad iniziare, tuttavia, tale percorso sarà inevitabilmente nuovo e diverso, in quanto la sfida che la pandemia ci ha imposto di affrontare ha richiesto la rimodulazione

del nostro concetto di quotidianità scolastica, una nuova concezione degli spazi e della loro fruizione e, soprattutto, una rinnovata solidarietà reciproca tra tutti coloro che vivono la scuola, studenti, docenti e personale scolastico.

Ci verrà chiesto di avere cura l’uno dell’altro, ogni giorno, in modo trasversale e responsabile.

Concludo dunque porgendovi un caloroso saluto e formulandovi i miei migliori auguri affinché quest’anno così speciale possa essere, per ciascuno di voi, non soltanto proficuo sul profilo formativo ma, soprattutto, su quello umano.

Sono fermamente convinta che la nostra scuola, la quale può contare sulla dedizione, la competenza, la professionalità e la creatività delle quali ciascuno di voi oggi fornisce una dimostrazione tangibile, potrà superare brillantemente tutte le sfide con le quali sarà chiamata a misurarsi.

On. Lucia Azzolina

Per leggere la lettera in originale -> Saluto della Ministra Azzolina