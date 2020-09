La Fiera della Gallina Bionda si farà: “Anche in questo anno difficile Villanova d’Asti, punto di riferimento del mondo agricolo”

Un’edizione all’insegna della sicurezza e dell’orgoglio del territorio. Così, anche nell’anno del Covid19, prende il via a Villanova d’Asti la 18esima Fiera della Gallina Bionda Piemontese unitamente alla 61esima Mostra del Pollo Biondo.

L’appuntamento è per il 3 e 4 ottobre: una festa d’autunno di due giorni, dedicata alle carni avicole dal tipico piumaggio dorato, espressione del territorio monferrino.

La Fiera di Villanova è un’occasione per conoscere meglio questa particolare razza, presidio Slow Food dai primi anni 2000. L’allevamento della gallina bionda è stato recuperato alla fine degli anni novanta nelle provincie piemontesi di Asti, Cuneo e Torino per salvaguardare le produzioni tradizionali, privilegiando un allevamento esclusivamente all’aperto. La gallina bionda piemontese è rinomata per la qualità della sua carne, considerata una delle più sane e ricche di proprietà nutrizionali, per l’alto valore proteico e lo scarso contenuto di grassi.

L’anteprima dell’evento sarà giovedì 1 ottobre alle 21 con un concerto in occasione del 45esimo anno del Coro Alpino La Bissoca presso la Chiesa di San Martino. Nelle giornate di sabato e gomenica, la mostra mercato dei prodotti piemontesi in Via Roma dalle 10 alle 20 ed in contemporanea Street Food in Piazza del Mercato.

Si parte poi sabato 3 ottobre con i Maestri del Gusto di Torino e Provincia alle 16 e a seguire un Talk sulla De.Co alla Gallina Bionda, riconoscimento che il comune attribuisce ad un prodotto tipico e storicamente legato al luogo di appartenenza. La sera diversi appuntamenti fra piazza Supponito, il Cinema Comunale e la Chiesa dei Batù fra spettacoli musicali e fotografia.

Domenica 4 ottobre saranno poi protagonisti gli animali, con la votazione dei capi in esposizione. Alle 11 è il momento dell’Elogio con la presenza del professor Giorgio Calabrese e la moglie Caterina, madrina sin dalla prima edizione e nel pomeriggio la consueta premiazione a Gallina Bionda e Pollo Biondo. Una serie di altre attività accompagneranno i visitatori della Fiera fino a sera.

L’organizzazione si premura di far seguire con rispetto le normative anti-contagio, che comportano l’obbligo di indossare la mascherina, una frequente igienizzazione delle mani e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.

“L’Amministrazione Comunale ha voluto rinnovare questa edizione, in un anno particolarmente difficile, ricordando quanto il nostro paese sia sempre stato nei secoli un punto di riferimento commerciale per il territorio – afferma il sindaco Christian Giordano – Attraverso la valorizzazione di un prodotto di eccellenza come la Gallina Bionda si vuole essere da sostegno al commercio ed al mondo agricolo. Piccola sorpresa la collaborazione con il comune di san Damiano che esporrà alcuni capi di cappone, come prodotto di riferimento. Un grazie a tutti gli organizzatori, al professor Calabrese e consorte per avere sempre a cuore il nostro evento”.

L’evento è organizzato dal Comune di Villanova d’Asti con il patrocinio di Regione Piemonte, in collaborazione con Pro Loco di Villanova d’Asti e Fondazione CRT, a cura di Totem.