La Croce Verde di Nizza Monferrato ricerca nuovi volontari. Dal barelliere all’autista di trasporto, giovani, adulti con tempo libero e pensionati da oggi hanno la possibilità di essere operativi fin da subito in una grande realtà solidale come quella della Croce Verde nicese.

È sufficiente la patente per poter accompagnare i pazienti a fare dialisi, terapie e visite.

“Basta anche solo un’ora al giorno per dare un aiuto concreto e si ha un enorme guadagno: la soddisfazione di aver dato una mano a persone in difficoltà”, commenta Piero Bottero, presidente del sodalizio.

Una grande occasione per diventare cittadini attivi, parte integrante di un sistema solidale in costante crescita sul territorio. Si cercano nuove forze, in grado di dimostrare entusiasmo, che vogliano convintamente entrare a far parte di una nuova grande famiglia.

Per ricevere informazioni o per proporre la propria candidatura basta telefonare al numero 0141/726390, scrivere una mail a info@croceverdenizza.it o presentarsi direttamente nella sede di via Gozzellini 21.