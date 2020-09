La banda “Giuseppe Cotti” Città di Asti piange la scomparsa di Gino Ferraris

Lutto per la Banda Musicale “Giuseppe Cotti” Città di Asti: è mancato Gino Ferraris, figura storica della banda.

Sulla pagina facebook della Banda il ricordo di Gino:

“Oggi la nostra associazione piange la scomparsa del suo caro amico Gino Ferraris, pilastro portante della Banda “Giuseppe Cotti” della quale fu capobanda e per un breve periodo anche direttore, nonché riferimento per tante generazioni di musicisti.

Con lui se ne va un pezzo della storia non solo del nostro corpo musicale nel quale entrò a far parte nel 1945, ma dell’intero territorio astigiano.

Siamo sicuri che adesso, da qualche parte lassù, un assolo di tromba echeggi nel cielo.

Non ci resta che augurare le nostre più sentite condoglianze alla famiglia.

Ciao Gino”

I funerali di Gino Ferraris avranno luogo alla Collegiata di San Secondo di Asti giovedì 1° ottobre alle ore 9,30; il rosario sarà recitato mercoledì 30 settembre presso la Collegiata di San Secondo alle ore 18,45.