La 24ª Marcia della Vendemmia dell’AISM diventa virtuale

L’Aism di Asti sta organizzando la sua consueta “24ª Marcia della Vendemmia”, questa volta in modo virtuale. Si invitano le persone a partecipare all’evendo pubblicando foto e video sulla pagina facebook della sezione o sul sito.

L’evento per l’occasione diventa “24ª Marcia Virtual della Vendemmia” e si terrà domenica 27 settembre 2020, l’iscrizione alla manifestazione potrà effettuarsi mediante bonifico bancario (IBAN IT90 F060 8510 3010 0000 0031 409) al costo di 7 euro, oppure direttamente in sede in via Lamarmora 15 ad Asti.

Per informazioni contattare il numero 0141/599688 o 334 7106503 al mattino.