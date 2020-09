Irene Testa nuova presidente della sezione provinciale AIDO di Asti

Giovedì 30 luglio, nel corso dell’Assemblea Ordinaria Elettiva, si è tenuta l’elezione del nuovo Presidente: Irene Testa, 25 anni, da tempo volontaria attiva di Aido Canelli e Asti, è stata eletta all’unanimità dai soci e subentra al Presidente Maurizio Cornacchia che ha terminato il mandato.

Irene Testa, laureata col massimo dei voti in Psicologia, ha sempre dimostrato forte attaccamento alla mission di AIDO e ha saputo, in breve tempo, adoperarsi proficuamente per l’associazione impegnandosi e portando nuove e brillanti idee.

“Ringrazio tutto il direttivo e i volontari per la fiducia e il supporto che mi hanno dato nel ricoprire la carica di presidente provinciale di Asti” dichiara la neo presidente Testa “è una responsabilità ed impegno che ho accettato con molto entusiasmo e motivazione e sono molto emozionata e contenta nel poter iniziare questo percorso. Sono certa che, insieme alla grande “famiglia” di Aido che in questi anni abbiamo creato, riusciremo a trasmettere la cultura della donazione nella nostra Provincia”.

I volontari della sezione provinciale ringraziano il Presidente emerito dell’associazione Maurizio Cornacchia che per 5 anni ha guidato il gruppo con un forte spirito di collaborazione e grande disponibilità e che rimarrà nella grande famiglia Aido in qualità di Vicepresidente.

Ecco il direttivo al completo: Irene Testa (Presidente), Maurizio Cornacchia (Vicepresidente), Sara Risso (Vicepresidente), Graziella Trinchero (Amministratrice), Lorenzo Faccio (Segretario), Marcello Benetazzo (Consigliere), Sara Testa (Consigliere), Grazia Borio (Consigliere), Riccardo Battaglia (Consigliere).

“Noi volontari della Sezione Provinciale di Asti ringraziamo Maurizio Cornacchia per l’impegno profuso in questi anni ed accogliamo a braccia aperte Irene Testa nostra nuova Presidente che ha già dimostrato di essere una capace e brillante volontaria. Sarà un piacere collaborare con lei in tutte le nuove avventure targate Aido che ci aspettano” dichiarano i volontari AIDO.