Integratori alimentari, scegliere in totale sicurezza

Da definizione gli integratori alimentari sono prodotti destinati ad integrare la comune dieta, quindi supplementi dell’alimentazione, che hanno la facoltà di contenere un concentrato di sostanze nutritive in forme predosate.

Questa, in massima sintesi, la definizione che compare sul sito del ministero della Salute dove sono riportate anche le linee guida da seguire per l’uso degli integratori alimentari. Perché nel concreto il tema è piuttosto complesso ed anche pieno di pericoli nei quali si può potenzialmente incappare.

Un mondo sconfinato il cui giro di affari può essere attestato in circa 3,5 miliardi di euro l’anno solo nel nostro paese: a tanto ammonta il mercato degli integratori alimentari in Italia. Farmacie, parafarmacie, ama anche supermercati ed i tanti portali e siti del settore, alcuni dei quali talvolta sfuggono anche a qualsiasi regolamentazione.

Utilità degli integratori alimentari

Il fatto è che questi integratori sono cresciuti nel tempo, andando ad assumere un ruolo differente da quello per il quale nascevano: da definizione un integratore alimentare serve come ricostituente in momenti particolari, di debolezza, nei quali manca l’approvvigionamento di determinati nutrienti.

Ma un integratore può essere utilizzato anche per regolare la flora batterica o per contrastare l’insonnia, nemico di tanti italiani; pur sempre di salute si parla, secondo l’essenza di questi prodotti. Il fatto è che negli anni il ruolo degli integratori si è allargato e contempla, oggi, anche usi più disparati, su tutti quello sportivo.

Gli integratori nello sport

L’uso (talvolta smodato e non regolato) di integratori alimentari in ambito sportivo: un tema del quale ci sarebbe tanto da parlare s che è stato affrontato a fondo dal giornale di inchieste Gioco Pulito, proprio in materia di approfondimenti sugli integratori alimentari per lo sport.

Se per denominazione stessa un integratore dovrebbe andare ad integrare, quindi a completare, l’alimentazione quando ci sia una data carenza, in ambito sportivo l’uso che si fa degli integratori è, spesso, di tutt’altra matrice.

Partiamo da un fatto: chi pratica attività sportiva a livello agonistico dovrebbe muoversi sempre con cautela dato che gli integratori alimentari possono nascondere sempre il rischio di doping in quanto potrebbero contenere sostanze non consentite.

Non da meno è il rischio di chi pratica sport a livello invece amatoriale, e tende a fare uso di integratori spesso senza neanche una guida di un esperto ed in questo caso i rischi che si presentano sono due:

– Fare un uso scorretto degli integratori, fattore che può causare anche problematiche di salute evidenti;

– Acquistare integratori non controllati, che contengano sostanze pericolose.

Gli integratori alimentari sono utili esclusivamente quando se ne abbia un reale bisogno e devono essere sempre e comunque acquistati da fonti attendibili. C’è una normativa UE, la direttiva 2002/46 /CE, che va a stabilire gli elenchi delle sostanze utilizzate nella fabbricazione degli integratori alimentari ed i relativi requisiti: in sintesi si vanno ad indicare quali integratori alimentari possono essere venduti sul mercato, con garanzie del ministero della Salute, e quali invece no. Il che fa tutta la differenza del caso.

Foto di Monfocus da Pixabay