Incidente sull’autostrada A21 tra Villanova e Asti Ovest, coinvolto un mezzo pesante

Aggiornamento delle 11.32

Mentre continuano le operazioni di soccorso da parte degli operatori per la rimozione del mezzo pesante ribaltato, è stato riaperto il traffico su una corsia.

Al momento si segnala una coda di oltre 3 km nel tratto tra Santena (tangenziale di Torino) e Asti Ovest tra i km 8,5 e 11,8.

Aggiornamento delle 10.42

Il tratto di strada compreso tra la barriera di Villanova d’Asti e l’uscita per il casello di Asti Ovest in direzione Piacenza è chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo pesante ribaltato sulla carreggiata. Per chi arriva dalla tangenziali di Torino è obbligatorio uscire a Villanova.

Dalle prime informazioni l’autista del mezzo non avrebbe riportato gravi ferite, come riportano i sanitari che lo hanno valutato codice verde.

Un incidente sta causando disagi alla viabilità sull’autostrada A21 Torino Piacenza.

Nel tratto tra la barriera di Villanova d’Asti e Asti Ovest in direzione Piacenza, per cause ancora in corsa di accertamento, un autoarticolato si è ribaltato sulla carreggiata di marcia. Sono in corso gli interventi di soccorso.

Non si conoscono ancora le condizioni dell’autista del camion e se risultano coinvolti altri mezzi. Sul posto la polizia stradale, l’assistenza A21, il 118 e due mezzi di vigili del fuoco.

Si stanno formando code sul tratto tra la barriera di Villanova d’Asti e Asti Ovest in direzione Piacenza.