Incidente sull’Autostrada A21 tra Santena e la Barriera di Villanova

Ancora disagi a causa di un incidente sull’autostrada A21 Torino Piacenza.

Nel tratto tra lo svincolo di Santena e la Barriera di Villanova d’Asti, in direzione Piacenza, un’auto si è intraversata sulla corsia di marcia, per cause ancora in corso di accertamento. Non si sa ancora se vi siano altri mezzi coinvolti

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per rimuovere il mezzo rimasto sulla carreggiata, il traffico è rallentato.

Si tratta del secondo incidente nel giro di poco più di 24 ore, dopo quello avvenuto ieri con il camion che si è ribaltato sulla carreggiata in direzione Piacenza subito dopo la barriera di Villanova, con la conseguente chiusura per alcune ore del tratto tra la barriera e l’uscita di Asti Ovest per le operazioni di soccorso.