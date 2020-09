Un incidente stradale è avvenuto questa notte a Camerano Casasco, intorno alle 2.30.

È stata coinvolta un’autovettura che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada. A bordo c’era una persona, che è stata estratta dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Asti. Ferita, la persona è stata affidata alle cure della Croce Rossa. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.