Incidente stradale a San Damiano d’Asti, auto si ribalta

Incidente stradale oggi pomeriggio, martedì 8 settembre, a San Damiano d’Asti,

Sulla strada che da San Damiano porta a Tigliole, in frazione San Giacomo, un’auto si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento; dalle prime informazioni non risultano coinvolte altre vetture.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Asti e i soccorritori del 118 che hanno prestato le cure alla persona che era alla guida dell’auto, trasportata all’ospedale. I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri.