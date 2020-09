Incidente stradale a Quarto d’Asti, auto perde il controllo e finisce in un cortile

Intorno alle ore 11 di questa mattina, lunedì 7 settembre, una vettura, un’OPEL Astra, ha perso il controllo abbattendo il cancello di una casa a Quarto d’Asti, finendo nel cortile.

Intervenuti sul posto i vigili urbani di Asti per la viabilità e per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente e i motivi dell’uscita di strada, molto probabilmente causata dal fondo stradale bagnato per l’abbondante pioggia caduta.

Il veicolo è stato rimosso dall’Autosoccorso Battaglino, che ha impiegato due mezzi per la difficoltà dell’intervento.