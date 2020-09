Incidente mortale sulla strada provinciale tra Villanova d’Asti e Riva di Chieri

Un tragico incidente stradale è avvenuto ieri sera sulla strada statale 10 che da Villanova d’Asti porta a Riva di Chieri.

Poco dopo la stazione di servizio che si trova subito dopo il confine con la provincia di Asti, una moto si è scontrata contro un trattore; la dinamica è in corso di accertamento, ma dalle prime testimonianze il motociclo avrebbe tamponato il mezzo agricolo.

L’impatto è stato fatale per il motociclista, inutili per lui i tentativi di rianimazione del personale del 118 intervenuto sul posto.

Non si conoscono ancora le generalità della vittima

Si tratta del secondo incidente mortale nel giro di meno di tre mesi sulla strada statale 10: a giugno, infatti, perse la vita un altro motociclista, Marco Saccoman originario di Villanova d’Asti, dopo uno scontro contro un auto avvenuto non lontano da dove è successo l’incidente ieri sera.