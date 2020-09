Incidente mortale a Monforte d’Alba, auto sbanda e travolge gruppo di ciclisti

Tragico incidente oggi pomeriggio, 25 settembre, a Monforte d’Alba.

In Piazza Umberto I, pieno centro del paese, un gruppo di cinque ciclisti è stato travolto da un’auto che è uscita di strada per motivi ancora in corso di accertamente.

Purtroppo uno dei ciclisti è morto, nonostante l’intervento dei soccorsi; gli altri quattro sono stati soccorsi dai sanitari del 118, è intervenuto anche l’elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i carabinieri e la polizia municipale che stanno eseguendo i rilievi e gestendo la viabilità con le strade che sono bloccate per permettere le operazioni di soccorso, ancora in corso.

Da quanto riporta l’Ansa Piemonte, secondo le prime informazioni, i pedoni investiti sono turisti belgi e tedeschi. La vittima è una donna, e non un uomo come appreso in un primo momento. I due feriti più gravi sono stati trasportati in elicottero all’ospedale di Cuneo, gli altri due in ambulanza all’ospedale di Verduno. L’auto che li ha travolti, un Suv della Mercedes di colore nero che procedeva in direzione di Dogliani, ha fermato la sua corsa contro un’auto in sosta.