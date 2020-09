Incidente mortale a Buttigliera d’Asti

Tragico incidente stradale questa notte a Buttigliera d’Asti.

Poco prima delle quattro sulla provinciale 16 che collega Buttigliera a Castelnuovo Don Bosco un’auto è uscita di strada, per cause ancora in corso di accertamento, e purtroppo per un uomo è deceduto dopo essere rimasto incastrato nel mezzo.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, 118 e Vigili del fuoco, e i Carabinieri. Il medico del 118 ha constatato decesso, non sono state ancora rese note le generalità della vittima.