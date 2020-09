Incendio ad una vettura a Castagnole Monferrato

Intensa giornata di lavoro per i Vigili del fuoco di Asti.

Dopo l’intervento per l’incendio alla discarica di Gaia, gli uomini del comando provinciale sono stati chiamati verso le ventidue per lo spegnimento di una vettura in fiamme nelle campagne di Castagnole Monferrato, in strada Crozza. Non si conosce la causa dell’incendio dell’auto.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un Aps e un pikup Boschivo e sono riusciti a spegnere l’incendio, non risultano danni a persone.