Incarico ministeriale per Stefano Santin: nominato nel comitato tecnico EDUFIN presso il Ministero Economia e Finanze

Nei giorni scorsi Stefano Santin della Casa del Consumatore, esperto in diritto bancario e finanziario e da oltre sei anni consulente RAI, è stato nominato, su indicazione di tutte le associazioni dei consumatori italiane, quale componente del Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria che ha il compito di programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria per migliorare in modo misurabile le competenze dei cittadini italiani in materia di risparmio, investimenti, previdenza, assicurazione.

Il Comitato è composto da undici membri ed è presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il Ministro dell’Istruzione, Università e ricerca scientifica e dal Ministero dello Sviluppo Economico scelto tra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore.

I membri diversi dal direttore, scelti con i medesimi criteri, sono designati: dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dalla Banca d’Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo dei consulenti finanziari (OCF).

Direttrice del Comitato Edufin è la professoressa Annamaria Lusardi della George Washington University School of Business.

“Scopo del comitato EDUFIN – dichiara Stefano Santin della Casa del Consumatore – è quello di coordinare e programmare l’educazione finanziaria in Italia con una programmazione rivolta sia ai giovani che alla popolazione adulta. Purtroppo l’Italia è sempre più indietro nelle classifiche mondiali sulle conoscenze finanziarie superata, molte volte, anche dai cosiddetti paesi in via di sviluppo. Per tutto ottobre – ha concluso Stefano Santin- si terrà il mese dell’educazione finanziaria,previdenziale ed assicurativa che rappresenta una delle attività delll’EDUFIN, e ci vedrà impegnati in oltre 200 manifestazioni sparse in tutta Italia.”