Inaugurato ufficialmente a Nizza Monferrato il Giardino dei Giusti

Nella mattinata di oggi, sabato 19 settembre, a Nizza Monferrato è stato inaugurato ufficialmente il Giardino dei Giusti, in via Don Celi.

Il giardino rappresenta il frutto della sinergia di diverse realtà, in cui sono ospitate numerose specie botaniche, panchine, pannelli storici informativi, una piantina e una casetta di book-crossing.

L’area aveva aperto le sue porte alla cittadinanza ad inizio agosto, ma era stato scelti come momento simbolico per l’inaugurazione il 19 settembre, in occasione della ricorrenza della Giornata mondiale della Pace.

Con il sindaco di Nizza, Simone Nosenzo, e gli assessori Ausilia Quaglia, Marco Lovisolo a far gli onori di casa, alla cerimonia erano presenti l’onorevole Andrea Giaccone, il vice presidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, l’Assessore regionale, Marco Gabusi, il presidente della provincia di Asti, Paolo Lanfranco, il Questore di Asti, Sebastiano Salvo, il comandante del gruppo carabinieri forestali, Tenente Colonnello Roberta Ubaldo, il comandante della compagnia carabinieri di Canelli, capitano Alessandro Caprio, e il consiglio comunale dei ragazzi di Nizza Monferrato.

Hanno contribuito alla realizzazione dell’opera, tra gli altri, il Comune di Nizza Monferrato, il Lions Club Nizza Canelli, l’ISRAT di Asti e il Parco Paleontologico Astigiano. Sarà l’Associazione Pentagramma a prendersi cura del giardino, in convenzione con il Comune.

Il luogo in cui sorge il Giardino dei Giusti è molto strategico per i suoi obiettivi: infatti, è vicino sia alla scuola primaria che scuola media, per cui è possibile pensare ad un uso congiunto realizzato attraverso progetti specifici.