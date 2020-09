In Hastafisio al via i corsi di Acquaticità per bambini da tre mesi a 4 anni

Ripartono dal 19 settembre in Hastafisio, il centro di Fisioterapia e Medicina dello Sport di via Sanguanini 21, ad Asti, i corsi di acquaticità per bambini dai tre mesi ai 4 anni.

Immersi nell’avvolgente acqua a 33 gradi della piscina di Hastafisio, con i corsi di acquaticità mamme e bimbi possono condividere un’esperienza speciale, in un ambiente del tutto naturale per i piccoli, seguiti da educatori esperti e qualificati. Per garantire il distanziamento e permettere di svolgere l’attività secondo la normativa vigente, per ogni corso ci saranno al massimo 6 bambini. L’accesso alla struttura sarà possibile solo dopo un’attenta e scrupolosa procedura di Triage all’ingresso, attivata da Hastafisio dalla ripresa dopo il lockdown, per la completa sicurezza di tutti.

L’obiettivo dell’acquaticità non è quello di insegnare a nuotare ai bambini così piccoli, per quello ci sarà tempo più avanti, ma per vivere momenti formativi e di felicità, perché i bimbi, soprattutto i più piccoli, si approcciano all’acqua con una naturalezza spiazzante, che permette di rinforzare, o ritrovare, stimolando a livello sensoriale, quel rapporto speciale tra mamme e bambini sviluppato nel corso della gravidanza. Permette di dare tranquillità ed un senso di quiete, in un ambiente studiato appositamente per essere a misura di bambino, ricco di giochi e di colori, musica e canzoni.

Dall’ormai lontano 2000, anno in cui Hastafisio portò ad Asti l’acquaticità, fino ad oggi, sono stati ben oltre 5mila i neonati, insieme alle loro mamme, che hanno scelto di vivere questa bellissima opportunità.

Per info e iscrizioni: Hastafisio, Via Sanguanini 21, Asti.

Tel: 0141.594455

mail: info@hastafisio.it