Importanti appuntamenti per la Diocesi di Asti: la giornata del creato e il festival Migrantes

Si terranno due importanti appuntamenti nel mese di settembre organizzati dalla diocesi di Asti, legati a temi di scottante attualità.

Al vescovado di Asti, infatti, sono state presentate le iniziative per la quindicesima giornata per la custodia del creato e quelle legate al festival Migrantes, che si terranno in occasione della 106° giornata mondiale del migrante e del rifugiato.

Il primo appuntamento si terrà venerdì 11 settembre alle ore 17.30 nel foyer delle famiglie di via Miliavacca. Ad intervenire come ospiti Don Carlo Pertusati, che terrà una riflessione biblica sulla custodia del creato, Piera Gioda, della federazione degli organismi cristiani servizio internazionale volontario, con un intervento sulle azioni concrete che il mondo cattolico può mettere in atto per sperimentare l’ecologia integrale proposto la Papa Francesco.

Chiuderà la giornata Alessandro Gastaldo, della cooperativa energia positiva,con le buone pratiche operative sul territorio piemontese.

Francesco Scalfari, nuovo responsabile dell’ufficio per la pastorale sociale, lavoro, giustizia, pace e salvaguardia del creato ha commentato così l’iniziativa: “Il creato sarà il tema conduttore dell’attività di tutto l’anno: non a caso ricorre l’anniversario della enciclica papale “laudato sii”, mentre siamo alla vigilia dell’uscita della nuova enciclica “fratelli tutti”.

Per quanto riguarda la pastorale migrantes, guidata da Daniela Iavarone, è in programma un vero e proprio festival dal 18 al 27 settembre che animerà diversi luoghi della città di Asti per riflettere sui temi della migrazione e della mobilità umana.

“La parola di quest’anno è sconfinare – afferma Iavarone – non solo nell’eccezione fisica ma anche quella psicologica di ribaltare convinzioni e pregiudizi”.

Il festival sarà aperto il 18 settembre alle 21 in Piazza cattedrale con la scrittrice Donatella Ferrario che presenterà il saggio “Sconfinare. Viaggio alla ricerca dell’altro e dell’altrove”

Sempre su questo tema, sabato 19 alle ore 21 in piazza Cattedrale si terrà la tavola rotonda “Un mondo senza confini? Globalizzazione e migrazione.” Una tavola rotonda dove prenderanno parte gli scrittori Kossi Komla-Ebri, Pap Khouma, la mediatrice culturale Sabina Darova e l’antropologa Denise Marcela Bejarano, tutti i moderati da Marco Castaldo.

Lunedì 21 settembre alle 18 nel cortile del vescovado diversi giornalisti astigiani si confronteranno sul linguaggio usato per le migrazioni.

Giovedì 24 settembre alle 21, nella chiesa di San Domenico Savio, uno spettacolo di musica e parole dal titolo “Differente-mente”.

Venerdì 25 settembre alle ore 21, nel foyer delle famiglie di via milliavacca il sindacalista Mamadou Seck intervisterà il giornalista Marco Omizzolo sul tema del caporalato.

Il 26 settembre, sabato, doppio appuntamento: alle 16 nel cortile della casa del giovane di via Giobert ci sarà la biblioteca vivente “sconfinare insieme” (unico evento su prenotazione), mentre alle 18:15 presso il foyer delle famiglie il sociologo Luigi Berzano intervisterà Gabriele Proglio autore del libro “Bucare il confine: storie della frontiera di Ventimiglia”

La rassegna si concluderà domenica 27 settembre con la proiezione del film “Torna a casa, Jimi” alle 21 nel foyer delle famiglie .

Il 25-26-27 settembre presso gli spazi del foyer sarà possibile visitare la mostra “Sconfin -arte”.

“Un ricco programma di eventi che va nella direzione intrapresa dalla diocesi per questo anno pastorale – commenta il vescovo Marco Prastaro – ovvero quello di creare un’assemblea rappresentativa di tutta la comunità. Per questo motivo ci stiamo muovendo per creare anche nella nostra diocesi le cosiddette “cappellanie etniche”, ovvero luoghi di aggregazione destinati alle comunità straniere, in maniera tale da includere sempre di più tutti quanti nella vita della nostra Chiesa“.