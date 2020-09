Imperia Extra Taste 2020: “Esperienze autentiche da vivere con gusto”

A vivere la Città di Imperia, c’è sempre più gusto… Specialmente questo autunno e questo inverno!

Enogastronomia, natura, sport e cultura: “Imperia Extra Taste – Esperienze autentiche da vivere con gusto” è un’iniziativa speciale dedicata alla stagione autunno-inverno 2020, per scoprire la città con il clima migliore d’Italia, grazie a pacchetti vacanza creati su misura secondo le tue esigenze.

Visite in frantoio e in cantina, degustazioni di vini tipici locali e assaggi di olio di cultivar taggiasca, ma anche escursioni a cavallo nella natura, camminate alla scoperta degli antichi borghi di Imperia, pedalate in mountain bike ed e-bike nell’entroterra o uscite in mare in barca a vela o motore…

Esperienze autentiche per godere del clima soleggiato di Imperia anche nella tranquillità dell’autunno e dell’inverno e per andare alla scoperta di tutte le meraviglie di questa città, dalla costa all’entroterra.

Sagittario Tours è a disposizione per pianificare al meglio il tuo soggiorno a Imperia: che sia per staccare la spina e rilassarsi, per immergersi nella natura con un po’ di sport o per vivere e respirare la meravigliosa aria di mare.

Sono moltissime e varie, le attività che potrai scegliere per gustarti i colori di queste stagioni, tra divertimento e relax, in compagnia di famiglia, amici e chiunque vorrai.

I pacchetti sono adattabili a tutte le tipologie di vacanza e a tutte le età.

Imperia Extra Taste 2020:

Soggiorno in hotel / agriturismo / B&B + Esperienze*

*Potrai scegliere tra:

VISITE IN OLIVETO E FRANTOIO

Per scoprire come avviene la raccolta e la frangitura delle olive taggiasche e assaggiare “l’olio nuovo” direttamente in frantoio.

A Imperia vive una forte, sentita e antica cultura dell’olivo e durante il periodo della raccolta, chi assiste alla lavorazione dell’olio, potrà vedere le campagne animarsi con le antiche tradizioni: un vero e proprio tuffo nel passato e nella storia.

VISITE IN CANTINA

Pigato, Vermentino, il prezioso Sciacchetrà, ma anche grappe dai profumi unici di terra di Liguria: niente di meglio che visitare una vigna per scoprire il prezioso lavoro tra terreni argillosi e muri a secco, dove ancora si raccolgono a mano le uve.

Dalla vigna alla cantina alla degustazione si vive un’esperienza autentica, alla scoperta di Imperia anche come terra di vino, attraversando tradizione, profumi e sapori di colline e vigne vista mare.

MOUNTAIN BIKE ED E-BIKE

Itinerari in mountain bike tradizionale o e-bike tra profumi, colori e sapori dell’entroterra imperiese, da organizzare in autonomia o accompagnati da guide esperte e certificate con programmi su misura adatti ad adulti e bambini, principianti ed esperti.

Sia che si tratti di semplici passeggiate con la famiglia, sia che si tratti di itinerari per biker esperti e temerari, a Imperia si trovano sentieri panoramici adatti a tutte le esigenze: dagli sterrati più facili, ai single track più impegnativi da affrontare insieme alle guide, per gli amanti del downhill e dell’enduro.

PESCATURISMO

Partecipare a una battuta di pesca accompagnati da pescatori locali per rivivere un mestiere antico, fatto di difficoltà, fatica e grande soddisfazione.

ESCURSIONI A CAVALLO

Passeggiate guidate a cavallo nell’entroterra, tra alberi d’olivo e muri a secco, godendo dell’azzurro del mare e del verde delle colline.

IMPERIA A PIEDI

Tra i vigneti o alla scoperta degli antichi borghi: Imperia e il suo entroterra sono il luogo perfetto per escursioni all’aria aperta.

Ci sono possibilità di ogni genere: dal trekking naturalistico, che unisce paesaggi alpini a sapori mediterranei, alle rilassanti escursioni nelle campagne terrazzate, attraverso antiche mulattiere che portano a scoprire orti, vigneti e uliveti.

Imperia Extra Taste – Esperienze autentiche da vivere con gusto

Crea ora la tua combinazione ideale e organizza il tuo soggiorno nella città con il Clima migliore d’Italia!

Per info e prenotazioni:

Sagittario Tours

info@sagittariotours.com

+39 0183710751

www.sagittariotours.com