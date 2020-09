Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Artom di Asti, Franco Calcagno, invia un messaggio agli studenti e alle famiglie per dare loro il benvenuto e dare indicazioni per quello che sarà il nuovo anno scolastico, 2020/2021, tra sicurezza e speranze, sottolineando l’impegno messo in atto da tutto il personale della scuola per renderla a misura di questa situazione.