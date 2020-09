Un pensiero per riflettere con il Vangelo di oggi, domenica 13 Settembre 2020.

Antifona

“Dà, o Signore, la pace a coloro che sperano in te; i tuoi profeti siano trovati degni di fede; ascolta la preghiera dei tuoi fedeli e del tuo popolo, Israele.” (Cfr. Sir 36,15-16)

Vangelo

Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 18,21-35

“In quel tempo, Pietro si avvicino a Gesu e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovro` perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesu` gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette.

Per questo, il regno dei cieli e` simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi.

Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiche´ costui non era in grado di restituire, il padrone ordino` che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e cosi` saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituiro` ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lascio` andare e gli condono` il debito.

Appena uscito, quel servo trovo` uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituiro`”. Ma egli non volle, ando` e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito.

Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perche´ tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pieta` del tuo compagno, cosi` come io ho avuto pieta` di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finche´ non avesse restituito tutto il dovuto.

Cosi` anche il Padre mio celeste fara` con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello».”