L’Associazione Il Seme di Nizza Monferrato, che opera sul territorio per sostenere famiglie ed anziani in situazione di disagio e difficoltà economica, ricerca in dono carrozzine, passeggini, girelli ed altre attrezzature per neonati anche usate ma in buono stato.

Chiunque ne avesse disponibilità può mettersi in contatto con la presidente Maria Pia Lovisolo: 320.21.208.59.