Il saluto di Tonco ai tre giovani viaggiatori tedeschi arrivati dalla Baviera in motorino

L’Amministrazione Comunale di Tonco ha voluto dare un riconoscimento a Jonathan Britz, Martin John e Julien Eckstein, i tre giovani che hanno raggiunto il paese monferrino in un viaggio in motorino dalla Baviera.

Il sindaco Cesare Fratini ha consegnato loro una targa in ricordo della loro avventura, per ringraziarli e congratularsi con loro dell’entusiasmo con cui hanno affrontato questa singola avventura.