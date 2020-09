Il Rotary Club Asti dona un nuovo spirometro alla Pediatria del Cardinal Massaia

La struttura complessa di Pediatria dell’Ospedale Cardinal Massaia, grazie al Rotary Club Asti, si arricchisce di un nuovo spirometro, attrezzatura fondamentale per i test di funzionalità respiratoria.

Lo strumento è portatile, pratico, maneggevole, facile da utilizzare, e sicuro grazie al boccaglio monouso ed una base celermente igienizzabile.

“L’apparecchio non è invasivo ed è indispensabile e molto usato nel nostro Ambulatorio di Allergologia pediatrica, sia per la diagnosi che per il follow up dei bambini con malattie respiratorie ed, in particolare, nei bambini asmatici. Il nostro ringraziamento è sincero e profondo: il Club Rotary ancora una volta ha confermato quanto la collaborazione solidale con la pediatria astigiana sia forte e costante.” commenta Paola Gianino, direttrice della struttura. Si associa alle sue parole, Gaia Militerno, responsabile dell’Allergologia pediatrica del nosocomio “Il termine chiave per sintetizzare l’importanza di questo strumento a garanzia del nostro servizio è la parola fondamentale. È, infatti, l’unico modo che abbiamo per curare i piccoli pazienti asmatici e valutare le più adeguate terapie.”

All’unisono le dichiarazioni del Club nelle parole di Marco Stobbione, presidente in carica, e Carlo Alberto Goria, past president del Rotary Club Asti “Quando si riesce a portare a termine un obiettivo si è sempre soddisfatti; per quanto nelle nostre possibilità, continueremo ad appoggiare la sanità astigiana ed il personale d’eccellenza che la compone. È importante evidenziare che, nonostante le evidenti difficoltà che hanno contraddistinto questo anno, la percezione è che non sia stato perduto affatto, ma, anzi, ci abbia concesso di amplificare la nostra vocazione di solidarietà e connessione con la Comunità che sta alla base della nostra rete di Club.”

[Nell’immagine, da sinistra, il dott. Luigi Gentile, la dott.sa Paola Gianino, Marco Stobbione, Carlo Alberto Goria, la dott.sa Gaia Militerno].