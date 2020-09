“Il gruppo consiliare del M5S astigiano intende ribadire con forza l’appoggio alla riforma per la riduzione del numero dei parlamentari”

Riceviamo e pubblichiamo.

“Siamo in democrazia, ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, conscio, però, che ad ogni azione corrisponde una conseguenza. Il gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle astigiano prende le distanze da quanto detto dal nostro portavoce alla Camera dei Deputati e intende ribadire con forza l’appoggio alla riforma per la riduzione del numero dei parlamentari.

Sabato 12 settembre dalle ore 9:00 alle ore 19:00 saremo in Corso Alfieri angolo Via Valle con il nostro banchetto, ci raggiungeranno la Senatrice Susy Matrisciano e il Consigliere Regionale Sean Sacco.

Avremo modo di dialogare nel merito della riforma, confrontandoci sui temi nel pieno rispetto delle regole democratiche.

È nostro dovere correggere quella che sicuramente è una svista del Direttivo cittadino astigiano di Forza Italia.

Non è il MoVimento 5 Stelle ad aver richiesto fortemente il referendum bloccando di fatto l’entrata in vigore della Legge, sarebbe un controsenso visto che ridurre il costo della politica è per noi uno dei principi fondanti. Proprio Forza Italia, al contrario di quanto affermato, è in testa per numero di parlamentari firmatari promotori del referendum. Di seguito la lista completa:

FORZA ITALIA: Aimi, Alderisi, Barboni, Battistoni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Floris, Gallone, Gasparri, Giro, Lonardo, Malan, Messina A., Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Toffanin, Vitali.

LEGA: Barbaro, Candura, De Vecchis, Grassi, Lucidi, Marti, Montani, Pepe, Urraro.

GRUPPO MISTO: Bonino, Buccarella, Cario, De Bonis, De Falco, Fattori, Laforgia, Martelli, Merlo, Nugnes.

PD: Giacobbe, Nannicini, Pittella, Rampi, Rojc.

ITALIA VIVA-PSI: Garavini, Nencini.

M5S: Di Marzio, Marilotti. Senatore a vita: Rubbia.

Vi aspettiamo numerosi per una giornata all’insegna del dialogo e dello scambio di idee.”

Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle di Asti