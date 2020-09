Il grazie dell’Associazione Volontari di Protezione Civile Città di Asti per la generosità dei dipendenti e dell’azienda Saclà

La Rsu della Saclà ha promosso una raccolta a favore della “Associazione Volontari di Protezione Civile – Città di Asti Odv”.

I dipendenti che hanno aderito all’iniziativa, hanno devoluto un’ora di retribuzione, per un totale di 3.168 euro. L’Azienda ha integrato la donazione mettendo a disposizione un’identica cifra.

La somma è stata destinata ad allestire con attrezzature particolari l’automezzo acquistato dall’associazione con il bando indetto dalla Fondazione Crt. Un atto che esprime la costante attenzione di Saclà nei riguardi di una città e un territorio a cui si sente intimamente legata.

L’associazione per tramite del suo presidente, Oscar Ferraris, si sente in dovere di ringraziare sentitamente la RSU, i dipendenti e la società per il generoso contributo e il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni.