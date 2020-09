Il centro storico di Castiglione Tinella si rivitalizza con un centro benessere

Il centro Storico di Castiglione Tinella acquista bellezza con l’apertura di un centro estetico e di benessere da parte di una giovane residente che, invece di cercare altrove – magari in centri cittadini – una nuova avventura d’impresa legata ai suoi studi e alla sua passione, ha deciso di lavorare ristrutturando dei locali nella storica via Umberto I, a due passi dalla piazza centrale del paese.

“Una scelta – dice il sindaco Bruno Penna – davvero bella e certamente un valore aggiunto per il nostro borgo antico, che si anima così di nuova attività, attirando persone dal territorio ma anche turisti che a Castiglione vengono per passare giorni di relax nelle nostre strutture ricettive”.

“E nel nuovo “Benessere in Langa” di Virginia il relax si trova davvero con la competenza personale della titolare e anche per la scelta delle attrezzature a disposizione dei clienti, – continua il primo cittadino – tra cui una meravigliosa sauna; i trattamenti per il corpo sono davvero tanti, arricchiti con percorsi benessere, e la bellezza del luogo è già dichiarata dai locali stessi, che presentano anche un suggestivo “crutin” dalle temperature costanti e invidiabili. Auguro a Virginia tanta fortuna, dice ancora Penna, ringraziandola ancora per la scelta che ha fatto e per la valorizzazione di un angolo del nostro paese, che va a beneficio di tutti i cittadini”.

Su richiesta viene anche fornito servizio a domicilio. Info: tel. 349.2239671 – su Facebook Benessere in Langa.

(Nella foto, la titolare Virginia Storniolo con il sindaco Bruno Penna all’ingresso della struttura)