I Castelli Aperti in Piemonte per le Giornate Europee del Patrimonio

Sabato 26 e domenica 27 settembre si celebrano le Giornate Europee del Patrimonio, una delle manifestazioni culturali di maggior successo, mirata a rendere fruibile a tutti il patrimonio storico-artistico d’Europa e lo scambio culturale tra le persone, i luoghi e i paesi membri.

Castelli Aperti, che non manca di proporre spesso visite gratuite alle sue strutture, condivide questa iniziativa e anche quest’anno vi aderisce con entusiasmo.

Saranno molti i Castelli, i giardini, i musei e le torri che sabato e domenica apriranno le loro porte, pronti ad accogliervi e a lasciarsi vivere per due giorni immersi nella cultura e nella storia.

Di seguito le strutture aperte domenica 27 settembre con gli orari:

PROVINCIA DI ASTI

Castello di Monastero Bormida: 8 agosto – 18 ottobre: Oro di Langa, mostra personale di Roberto Giannotti. Aperture sabato 15.30-19.00, domenica 10.30-12.30, 15.30-19.00. gratuito.

Torre Ballada a Castagnole delle Lanze: visite guidate, saranno possibili tutti i giorni e solo su prenotazione telefonando al numero 339 7188237. Adulti 5 €; gruppi (min. 6 persone) 3 €; gratuito per i bambini.

Torre di Viarigi: Visite su prenotazione. Ingresso ad offerta libera.

Torrione e camminamenti di Moncalvo: Apertura sabato e domenica 9.30-18.30; i camminamenti sono aperti su prenotazione in altre giornate per visitatori individuali (min. 5 persone) e gruppi.

Castello di Castelnuovo Calcea: Accesso libero sabato, domenica e festivi h 10.00-19.00 gratuito.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Villa Ottolenghi ad Acqui Terme: visita alle 14.30. Intero (visita e degustazione): 15 €. Convenzioni; sconto del 10% T.C.I., Fai, Associazione Musei e Mostre, Abbonamento Musei Torino Piemonte; gratuito fino a 12 anni e capogruppo.

Acqui Terme Castello dei Paleologi: 10.00-13.00, 16.00-20.00. Ogni domenica dal 5 luglio a partire dalle 16,30 visite guidate a piccoli gruppi, con partenza ogni mezz’ora, ultima ore 19.00. Intero 4 €; ridotto (6-18 anni, over 65) e gruppi (min. 20 persone) 2 €; scuole 1 €; gratuito fino a 6 anni, visitatori con disabilità, Abbonamento Musei Torino Piemonte.

Borgo Antico di Ozzano Monferrato: Visita del Borgo Antico alle ore 15.00 ed alle ore 16.30, a seguire Museo del cemento. L’Ufficio del Turismo di Ozzano Monferrato è aperto in settimana con gli orari degli Uffici comunali, la domenica invece con orario 9.30-12.30, 15.00-18.30. Gratuito.

Palazzo Lignana di Gattinara a Rivalta Bormida: visite guidate su prenotazione. Per ragioni organizzative si richiede una prenotazione con un anticipo di almeno 2 giorni. tre turni di visite con i seguenti orari: 10.00, 15.00 e 17.00. Ingresso ad offerta libera.

Castello di Piovera: La visita libera al Castello parte alle 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 (massimo 20 persone a turno) e la visita guidata alle 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 (massimo 10 persone a turno). Dato l’accesso limitato, è obbligatoria la prenotazione. Visita guidata del Castello, con Parco e Museo degli Antichi Mestieri: intero 12 €; ridotto (6-13 anni) 6 €; gratuito per visitatori con disabilità. Parco, Museo degli Antichi Mestieri e collezioni del Castello (visita libera): intero 10 €; ridotto (6-13 anni) 5 €. Parco e Museo degli Antichi Mestieri: intero 5 € adulti; ridotto (6-13 anni) 2,5 €.

Castello di Uviglie a Rosignano Monferrato: Visita guidata h 10.30. Il Parco potrebbe chiudere in caso di maltempo. Castello e Parco: intero 6 €; con visita alle cantine e degustazione 10 €

Borgo di Rosignano Monferrato: le visite guidate partono dall’Info Point, con orario: sabato e domenica, 10.00-12.30 e 15.00-18.00. gratuito.

Castello di Rocca Grimalda: Giornata Europea del Patrimonio: visite ore 10.30-12.30, 15.00-18.00: visita gratuita del giardino e della Cappella. Info e prenotazioni Tel +39 0143 873128, +39 334 3387659, +39 334 1574751. gratuito

Torre di Masio: 15.00-18.30. Gratuito.

Castello di Gabiano: TOUR GUIDATI ALLE ANTICHE CANTINE con DEGUSTAZIONE VINI Gli appuntamenti su prenotazione anticipata, per le visite guidate alle cantine storiche con degustazione dei nostri vini, si svolgono il sabato alle 15:30 e la domenica alle 10:30 e 15:30. La durata è di un’ora e trenta circa e suggeriamo di essere in emporio almeno 15 minuti prima per fare l’accredito. A conferma è richiesto un nominativo e un contatto telefonico. Si dividono in: – CLASSIC che comprende tour + degustazione di 3 calici di vino d’entrata con piccoli assaggi gourmet della nostra Chef. euro 25,00 a persona – PREMIUM che comprende tour + degustazione di 3 calici di vino d’entrata + 2 calici Riserva, abbinati a piccoli assaggi gourmet della nostra Chef. euro 50,00 a persona – PRIVE’ che comprende visita guidata alle cantine storiche del Castello con degustazione di una verticale di Vini d’annata fra Grignolino oppure Gabiano DOC (da definire in loco) – minimo 4 persone. Orari da definire in base alle disponibilità dei nostri collaboratori. euro 100,00 a persona INGRESSO AL PARCO E LABIRINTO Tutti i giorni, dalle 9:00 alle 18:00, ingresso al parco con passeggiata fino al labirinto del Castello di Gabiano, monumento storico, che costituisce uno dei rarissimi esempi documentati di labirinto nell’ambito dei giardini storici del Piemonte. Progettato dall’architetto Lamberto Cusani nei gli anni Trenta del Novecento, periodo in cui l’ormai affermato gusto paesaggistico si integrava con giardini formali, il labirinto racchiude una molteplicità di significati – viaggi mitologici, religiosi, filosofici, matematici – e si colloca nell’ambito del progetto di restauro del Castello millenario, portato a compimento nel 1935 dalla Marchesa Matilde Durazzo Pallavicini Euro 10,00 a persona

Castello di Morsasco: apertura su prenotazione. Intero 8 €; ridotto (10-16 anni, tessera Amici di Castelli Aperti, TCI) 6 €; scuole 4 €; gratuito fino a 9 anni.

PROVINCIA DI BIELLA

Palazzo Gromo Losa a Biella: Dal 26 settembre 2020 al 10 gennaio 2021: “Selvatica – Arte e Natura in Festival”: apertura sabato e domenica h 10.00-19.00. Intero: 7,00 €; ridotto: 5,00 €; gratuito sotto i 25 anni. Selvatica + mostra Predatori del microcosmo. La corsa agli armamenti di ragni, insetti, anfibi e rettili: intero: 10,00 €; ridotto: 8,00 €; speciale bambini e ragazzi 3 – 25 anni: 3,00 €. Convenzione speciale con il Giardino Botanico di Oropa.

Ricetto di Candelo: sempre aperto e gratuito. L’Ufficio Informazioni Turistiche è aperto tutti i giorni, con orario 9.30-12.30, 15.00-18.00.

Palazzo dei Principi di Masserano: 14.30-18.00. Giornate Europee del Patrimonio 2020, “Vita e mito in Palazzo Ferrero-Fieschi”: attraverso le decorazioni parietali delle volte del Palazzo dei Principi di Masserano il visitatore sarà condotto a riflettere su come veniva raffigurato il valore della vita nel mito. Ingresso: 5 € (intero) – 3,50 € (ridotto).

PROVINCIA DI CUNEO

Filatoio di Caraglio: 10.00-20.00. MOSTRA “Un set alla moda. Un secolo di cinema italiano tra fotografie e costumi” 18 luglio – 8 dicembre 2020 Orari: sabato 15-19; domenica e festivi 10-19. Le visite guidate, per gruppi di massimo 10 persone, partono con i seguenti orari: sabato alle 15.30, 1630, 17.30, 18.30; domenica e festivi 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18:30. Museo del Setificio Piemontese: intero 9 €; ridotto (7-18 anni, studenti universitari fino a 25 anni, insegnanti, soci Acli, TCI) e gruppi (min. 15 persone) 6 €; gratuito fino a 6 anni, residenti a Caraglio la domenica mattina, Abbonamento Musei Torino Piemonte, Torino+Piemonte Card, guide turistiche della provincia di Cuneo, soci ICOM, giornalisti, visitatori con disabilità con accompagnatore. MOSTRA “Un set alla moda. Un secolo di cinema italiano tra fotografie e costumi” € 7 intero; € 5 ridotto; € 12 intero integrato con visita al museo; € 8 ridotto integrato con visita al museo, € 6 ridotto integrato per gruppi.

Castello della Manta: 10.00-18.00. Intero 12 €; studenti universitari (fino a 25 anni) 7 €; ridotto (6-18 anni) 5 €; Soci FAI, National Trust, Bienfaiteurs Amis du Louvre, residenti di Manta 3 €; gratuito: fino a 5 anni, visitatori con disabilità e accompagnatore. Biglietto famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) 32 €.

Castello di Govone: 10.00-12.00; 15.00-18.00; Intero 5 €; ridotto (over 65) e gruppi (min. 20 persone) 4 €; gratuito fino a 14 anni ed Abbonamento Musei Torino Piemonte.

Castello del Roccolo a Busca 27 settembre: Escursioni nel Parco del Roccolo, ore 14.00-18.00. Le passeggiate saranno guidate da accompagnatori naturalistici, in collaborazione con EmotionAlp. Prenotazione obbligatoria a info@personepatrimoniodimpresa.it o tel. 349 5094696. Biglietto: 8 €.

Castello di Monticello d’Alba: sabato e domenica, con orario 10.00-12.30 e 14.30-18.00. Prenotazione fortemente consigliata. Intero 7 €; gruppi (min. 15 persone) ed Abbonamento Musei Torino Piemonte 6 €; ridotto (6-13 anni) 4 €; visita libera al Parco 2,5 €; gratuito fino a 5 anni, visitatori disabili, giornalisti, capogruppo e guide turistiche.

Forte di Vinadio: domenica e festivi 10.00-19.00; Montagna in Movimento e Messaggeri Alati: intero 7 €; ridotto 5 €. Visita guidata del Forte: intero 6 €; ridotto 4 €. Vinadio Virtual Reality: 3 €. Biglietto cumulativo: intero 10 €; ridotto 8 €. Il biglietto ridotto è valido per gruppi (min. 15 persone), dai 6 ai 14 anni, over 65, studenti universitari, insegnanti, con Abbonamento Musei Torino Piemonte per cumulativo e visita guidata. Gratuito fino ai 6 anni, residenti a Vinadio la domenica mattina, giornalisti, visitatori con disabilità ed accompagnatore, Abbonamento Musei Torino Piemonte.

Museo Civico Antonino Olmo e Gipsoteca Davide Calandra di Savigliano 10.00-13.00, 15.00-18.30. Intero 5 €; gruppi 4 €; ridotto (6-25 anni, over 65, Unitre Savigliano, visitatori con disabilità ed accompagnatore, tessera Amici di Castelli Aperti) 3 €; scuole 2 €; gratuito fino a 5 anni, scuole del Comune di Savigliano, Abbonamento Musei Torino Piemonte.

Castello di Sanfré visita guidate del parco, durante le quali verranno illustrate storia e architettura del castello; partenze ore 15.00, 16.00, 17.00; gruppi max. 20 persone; durata 45 minuti; visite dei saloni interni: ore 15.50, 16.50, 17.50. visita guidate del parco, 5 euro; visite dei saloni interni: 5 euro.

Borgo Antico di Niella Tanaro: visite guidate del paese di Niella ogni domenica, con orario 15.00-18.00. Il Castello è visibile solo dall’esterno per restauri. Si consiglia fortemente la prenotazione telefonica. gratuito.

Torre di Barbaresco: 10.00-19.30. Intero 5 €; ridotto e gruppi (min. 10 persone) 4 €; gratuito fino a 12 anni. Si consiglia la prenotazione: possibilità di aperitivi e degustazioni.

Castello di Fossano: Tre i turni giornalieri, con partenza la mattina alle ore 11 e il pomeriggio alle ore 15 e 16.30. consigliata la prenotazione (contatti: N. Verde 800 210 762 – Tel. 0172 601 60 – e-mail: iatfossano@cuneoholiday.com ; ingresso 5 euro intero; ridotto 3 euro

Palazzo Salmatoris di Cherasco mostra Confini e Conflitti. Visioni del Potere nel Tappeto Figurato Orientale. dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 gratuito.

PROVINCIA DI TORINO

Castello di Masino a Caravino: 11.00-19.00. Intero 14 €; gruppi (min. 20 persone) 11 €; Abbonamento Musei Torino Piemonte 9 €; ridotto (6-18 anni) 7 €; scuole 3 €; gratuito fino a 5 anni, soci FAI, National Trust, visitatori con disabilità con accompagnatore.

Castello di Miradolo a San Secondo di Pinerolo mostra “La fotografia di Oliviero Toscani”, inserita all’interno del Castello e del Parco. Castello e Parco: orario 10.00-19.00. Si richiede la prenotazione. Castello – Mostra di Oliviero Toscani e Parco: intero 12 €; gruppi e ridotto (14-26 anni, over 65) 10 €; ridotto (6-14 anni, Carta Giovani Città di Pinerolo) 5 €; gratuito fino a 6 anni, Abbonamento Musei Torino Piemonte, Torino+Piemonte Card, Passaporto culturale. Parco: ingresso 5 €.

Castello Galli a La Loggia Le visite guidate partono alle ore 15.00, 16.00 e 17.00. Intero € 8,00; Abbonamento Musei Torino Piemonte 7 €; ridotto € 5,00 (bambini 5 – 10 anni); gratuito per visitatori con disabilità e loro accompagnatori, abitanti di La Loggia, guide turistiche certificate.

Castello di Foglizzo: Le visite partono alle ore 15.00, 16.00 e 17.00. Evento “Le storie Grottesche” Intero 10 €. ridotto bambini e residenti 6 euro

Castello di Pralormo: 10.00-19.00. CASTELLO: intero 9 €; gruppi e convenzioni 8 €; ridotto (4-12 anni) e visitatori con disabilità 5 €; gratuito fino a 4 anni ed accompagnatori dei visitatori con disabilità. IL TRENINO DEL CONTE (visita per piccoli gruppi, da 5 a 12 persone): intero 12 €; convenzioni 10 €; ridotto (6-12 anni) 8 €. La visita sotto i 6 anni è sconsigliata. CASTELLO e IL TRENINO DEL CONTE: intero 15 €; ridotto 10 €. Prenotazione fortemente consigliata.

Casa Lajolo a Piossasco: 10.00-13.00, 14.30-18.00. Intero 6 €; gruppi (min. 10 persone) 5 €; ridotto (11-25 anni) 4 €; gratuito fino a 10 anni, visitatori con disabilità, Abbonamento Musei Torino Piemonte.

PROVINCIA DI VERBANIA

Giardini di Villa Taranto: 9.00-17.30 (ultimo ingresso). Intero 11 €; gruppi (min. 20 persone) 8 €; ridotto (6-14 anni) 5,5 €; scuole 4,5 €; gratuito fino a 5 anni, visitatori con disabilità ed accompagnatore