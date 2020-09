Grande risparmio sui lotti assicurativi per il Comune di Villanova d’Asti

Con soddisfazione, il Sindaco di Villanova d’Asti, Christian Giordano, informa di aver ottenuto un risparmio di oltre 5000 euro per nella gara per il rinnovo dei diversi lotti assicurativi: il comune di Villanova d’Asti spenderà circa 21240 euro contro i 26420 euro della precedente gestione.

“In questi anni – spiega il Sindaco – l’Amministrazione Comunale si è dotata di tutte le coperture volte a tutelare i dipendenti, la loro sicurezza ed i cittadini. Abbiamo monitorato le diverse polizze certi che avremmo ottenuto condizioni migliori vista la bassa sinistrosità dell’Ente.Nella gara per il rinnovo di RCT/O, RC Patrimoniale, Incendio, Infortuni e RC auto condotta dalla signora Anita Tarallo con la collaborazione del broker Cosulich assicurazioni con sede a Genova, il Comune ha ottenuto garanzie migliorative ed un risparmio del 20% rispetto alla aggiudicazione precedente.

Il denaro risparmiato – continua Giordano – si aggiunge a tutte le razionalizzazioni compiute in questi anni al fine di contenere gli aumenti di tasse nei confronti dei cittadini considerando che comunque una serie di costi, ogni anno, aumentano sia per i servizi che per le spese di personale. Ogni volta che coglieremo l’opportunità di contenere la spesa corrente perché riteniamo sia assolutamente un elemento fondamentale per alleggerire il costo della Pubblica Amministrazione, considerata spesso un neo da parte dei cittadini.”