Grande entusiasmo per il concerto di Roby Facchinetti a Rocchetta Tanaro

Si è svolto a Rocchetta Tanaro nella serata di ieri, sabato 5 settembre, il concerto di Roby Facchinetti, ex tastierista e frontman dei Pooh, storica band sulla scia del successo dagli anni ’60.

L’evento è stato presentato dal sindaco di Rocchetta Tanaro Massimo Fungo:”Questo concerto vuole essere un messaggio di speranza e di ripartenza dopo il difficile periodo che abbiamo vissuto tutti noi. Inoltre ci tengo a ringraziare tutte le aziende locali e tutta l’amministrazione comunale per aver collaborato a rendere possibile questo concerto”. La serata, oltre a regalare un paio d’ore di spensieratezza al pubblico presente, era a scopo benefico. È infatti intervenuto prima del concerto il Presidente della sezione di Asti della Lilt ( Lega Italiana per la lotta contro i tumori).

È poi arrivato il momento di Roby Facchinetti, che ha generato sin da subito grande entusiasmo all’interno di Piazza Piacentino con parole al bacio verso il paese astigiano: “Avete il miglior vino del mondo. È un piacere grandissimo essere quì”. Il primo brano della scaletta è stato “Un mondo che non c’è”, per poi proseguire con i grandi classici della band come “Non lasciarmi mai più”, “Uomini soli”, “Pensiero”, “Amici per sempre” con cui il cantante bergamasco ha voluto omaggiare e ricordare gli altri membri dello storico gruppo, il chiitarrista Dodi Battaglia, il bassista Red Canzian, Riccardo Fogli, il quale nel 1972 decise di intraprendere la carriera solista e il batterista Stefano D’Orazio.

Proprio con quest’ultimo Facchinetti ha scritto la canzone con cui si è chiusa la kermesse, vale a dire “Rinascere, Rinascerai”, vero e proprio inno di forza e di omaggio che il cantante ha voluto fare alla resistenza degli italiani, e più in particolare, degli abitanti di Bergamo, sua città natale, tra le città italiane più colpite dalla pandemia Covid-19.

Al termine del concerto l’artista si è fermato a firmare autografi ai suoi tanti fans.

