Golosaria a Montechiaro tra arte, cultura, tambass e tartufi

Golosaria sarà l’occasione per scoprire e riscoprire la cultura, la storia e le bellezze paesaggistiche di Montechiaro d’Asti.

Per due fine settimana, 12 e 13 settembre, e 20 e 21 settembre saranno diversi gli eventi proposti dal paese, i cui principali sodalizi (Comitato Palio, Pro Loco, Gruppo Alpini) hanno fatto rete per attirare turisti e visitatori e far conoscere storia, arte, cultura, sport e gusto con le specialità dolciarie locali e il tartufo.

Tra gli appuntamenti, domenica prossima 13 settembre, alle 9,30 si inaugurerà la nuova sede degli alpini in via Maresco 13.

Nel discorso di apertura, il capogruppo Luigi Grandi, illustrerà la storia del sodalizio dalla sua fondazione avvenuta nel 1933 dal notaio Vittorio Origlia, al ricompattamento del gruppo avvenuto il 21 gennaio 2018, per merito di Felice Rolla che nel 2016 aveva preso impegno con il decano degli alpini montechiaresi Luigi Perotti (classe 1920 deceduto il 12 luglio 2017) che avrebbe ricompattato il gruppo, supportato anche da Luigi Penna, responsabile di zona di Asti.

Ricompattato il gruppo, nel 2018, con la consegna del gagliardetto da Lucchetta a Grandi, è stata organizzata la festa degli 85 anni di fondazione.

Nel tempo si sono succeduti molti capi gruppo che con il loro lavoro ed impegno hanno fatto crescere questo sodalizio: 1933 Berardi Luigi, 1940 Grattapaglia Tommaso, 1949 Rebaudengo Antonio, 1958 Rolla Mario, 1963 Franciolini Ernesto, 1967 Morra Luigi, 1971 Ravera Lorenzo, 1975 Bussolino Giuseppe, 1980 Bonanate Felice, 1987 Bussolino Giuseppe, 2000 Perotti Mario, 2004-2005 vacante, 2006-2010 Abate Daniele, 2010-2017 Lucchetta Sandro ad iterim, dal 2018 Grandi Luigi

Il logo del gruppo è opera dell’artista-alpino Pietro Macchiolo classe 1931.

Di seguito il programma completo di Golosaria:

SABATO 12 SETTEMBRE

ORE 10-12 e 16 – 19

Chiesa di S.Nazario, avamposto di un presidio di cultura romanica a cura del Comitato Palio che propone stuzzichini con specialità del territorio: pane, salumi al sapore di tartufo, vini e torte di nocciola info: 3384575669

ORE 17- 19

Sede Comitato Palio (via Vittorio Emanuele, 8)

Apertura di fine E…state con la pittura contemporanea, collettiva di artisti da tutta Italia e mostra fotografica di Domenico Binello “Gente del mio paese al Palio dal 1976 – esposizione di costumi medievali che indossano figuranti e fantino in occasione della rievocazione storica del Comune di Montechiaro d’Asti”. Info: 348 7999260

DOMENICA 13 SETTEMBRE

Continuazione del presidio di cultura presso la chiesa di San Nazario. Info: 3384575669

ORE 9,30

Inaugurazione sede gruppo alpini di Montechiaro sez. di Asti, via Maresco, 13

Sede Pro loco (via Gerardi, 3) ore 10-12 e 16-18 visita ai cantinotti medievali scavati nel tufo

ORE 10,30

Partenza per la passeggiata”Sulle tracce francescane del tartufo”, percorrendo la stessa strada calpestata dagli avi di Papa Francesco , ricca di suggestioni e ricordi verso Cascina Pellerina, le radici astigiane della famiglia Bergoglio, con la cerca simulata del tartufo, in collaborazione con il Gruppo alpini. Info: Luigi 33S 6655614

ORE 16-17

Transito delle fiat 5OO, giro panoramico per il paese sotto le mura medievali, con brindisi finale all’aperto davanti al sagrato della chiesa di s. Nazario con vini del territorio. Info: 3334926957

ORE 18

Sede comitato palio, continuazione mostra d’arte contemporanea.

SABATO 19 SETTEMBRE

Continuazione del programma del precedente fine settimana: avamposto di cultura presso chiesa di San Nazario, le passeggiate sui sentieri dcl tartufo, visita cantinotti pro loco e mostre d’arte, foto e costumi paliofili.

ORE 10

Circolo La Ferrovia: apertura piccola mostra di illustrazione: “L’infanzia è un posto verde” a cura dell’artista Rebecca Valente. Continua anche domenica 20.

ORE 20,30

Ristorante Cascina San Nazario

Cena di buon auspicio per il Palio che verrà nel 2021, in occasione dei 45 anni di partecipazione. Bollito misto con salse. Prezzo 25euro prenotazioni entro il 16 settembre. Info: 338 5628765

DOMENICA 20 SETTEMBRE

Sferisterio Tirone, tambass a muro ore 15

Memorial in ricordo di Angelo e Beppe Tirone e Nazario Tirico. Per accedere al campo è obbligatorio prenotarsi: 3516517381