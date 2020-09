Giornata Mondiale per il Cuore: la Mole Antonelliana e Palazzo Lascaris si illuminano di rosso

Martedì 29 settembre ricorre la Giornata mondiale per il cuore, indetta dalla World Heart Federation, una campagna globale che coinvolge individui, famiglie, comunità e governi nella lotta contro le patologie cardiovascolari, che rappresentano la prima causa di morte sul pianeta.

Il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, ha spiegato che l’ente ha deciso di patrocinare l’iniziativa in Piemonte in quanto le sue finalità corrispondono al più ampio programma di promozione della salute pubblica che l’Assemblea legislativa piemontese continua a sostenere con l’intenzione di sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione delle patologie e sul contributo che ciascuno può dare alla salvaguardia della salute di tutti.

Per esprimere con forza visiva l’adesione alla campagna anche Palazzo Lascaris, così come la Mole Antonelliana, la sera di lunedì 28 settembre si illuminerà di rosso, facendo rete con numerosi altri edifici e monumenti in tutto il mondo.

La giornata in Piemonte verrà promossa dall’associazione italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco”, che rappresenta in Italia la World Heart Federation. Quest’anno la campagna mondiale, che si svolge nelle condizioni speciali di una pandemia, chiede a tutti di “combattere il virus e far battere il cuore”, sottolineando come al tempo del Covid-19 i pazienti con malattie cardiovascolari siano sotto una doppia minaccia: da una parte sono esposti a un maggiore rischio di sviluppare forme gravi del virus, ma al tempo stesso possono anche avere la tendenza a trascurare cure e controlli continui per il loro cuore.

A Torino in piazza San Carlo e in via Roma dalle 8 alle 18 è previsto un momento dedicato alle scuole con l’allestimento di vari stand. Agli studenti verranno fornite brevi lezioni in tema di prevenzione e corretti stili di vita che aiutano a mantenere il cuore sano e si svolgeranno utili dimostrazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare. Per info www.aicr.eu