Gestione illecita di auto, moto e rifiuti scoperta dai Carabinieri Forestali: nei guai un meccanico

Un meccanico di Monteu Roero, specializzato in motoveicoli, è stato denunciato all’autorità giudiziaria dai Carabinieri Forestali di Bra.

A seguito di un controllo congiunto con i colleghi della Stazione territoriale di Canale d’Alba, i Forestali hanno individuato, nei pressi della sua officina, un vasto deposito di rifiuti e mezzi fuori uso, gestito in assenza di qualsiasi tipo di autorizzazione. Nell’area, sono stati individuati numerosi rifiuti ferrosi, alcuni autoveicoli e oltre 150 tra cicli e motocicli, in evidente stato d’abbandono.

La maggior parte dei mezzi risultavano privi di parti essenziali, in vario stato di degrado e giacenti in ricoveri improvvisati o al suolo senza alcuna protezione dagli agenti atmosferici. A seguito di ulteriori indagini è stato appurato come molti di questi fossero già stati radiati dal Pubblico Registro Automobilistico e che l’indagato era sprovvisto di qualsivoglia autorizzazione a gestirli.

L’ipotesi di reato rappresentata alla Procura di Asti è stata gestione illecita di rifiuti e di veicoli fuori uso.