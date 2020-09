Fossili e nocciole nel prossimo appuntamento con il Parco Paleontologico

Fossili e nocciole: questo il binomio del prossimo appuntamento con il Parco Paleontologico Astigiano.

L’appuntamento è per domenica 20 settembre: ritrovo alle 10 al museo Paleontologico per una visita guidata e per attività didattiche di laboratorio.

Dopo l’ormai tradizionale pranzo al sacco (a cura dei partecipanti), ci si sposterà nella Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande per visitare gli affioramenti fossiliferi e fare una vera e propria simulazione di scavo.

Per teminare la giornata visita all’azienda agricola Teresina per gustare i prodotti a base di nocciola.

Per info e prenotazioni: 346 7121839 – enteparchi@parchiastigiani.it