Fondazione Asti Musei, interrogazione di Angela Quaglia

Nuova interrogazione a risposta scritta al Sindaco del Comune di Asti da parte di Angela Quaglia, consigliere comunale del gruppo CambiAMO Asti.

Come si legge nel documento presentato, la Quaglia, “avendo appreso dagli organi di informazione che durante la conferenza stampa di presentazione della Mostra sugli arazzi è stato auspicato che della Fondazione Asti Musei facciano prossimamente parte il Museo Paleontologico di Asti e il Museo Diocesano” interroga il sindaco per sapere

1) se sono già state avviate trattative con la Curia e in che termini;

2) se è già stata avviata la procedura con la Regione per accorpare alla Fondazione Asti Musei il Parco Paleontologico e qual è l’opinione in merito del Presidente dell’Ente Parchi;

3) con quali risorse l’Amministrazione pensa di procedere alla ristrutturazione della ex Chiesa del Gesù, considerato che gli 800mila euro ad essa destinati sono stati recentemente dirottati ad altre finalità e che al momento non si intravvedono altri finanziamenti all’orizzonte;

4) se sono stati acquisiti e dove sono stati posizionati i fossili provenienti dal Museo di Scienze Naturali di Torino che avrebbero dovuto trovare spazio proprio nella nuova sede del Museo Paleontologico;

5) dove si pensa di collocare il nuovo Museo degli Arazzi di cui si è parlato in conferenza stampa e con quali opere;

6) quali sono i dati sul turismo ad Asti negli anni 2018, 2019 e 2020 finalizzati a confermare la convinzione espressa in conferenza stampa che “ad Asti, grazie al turismo culturale, abbiamo turismo tutto l’anno”.