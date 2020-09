Ferrovia Nizza-Asti-Alba “patrimonio da difendere non da smantellare”: se ne parla in un incontro ad Alba

La linea Nizza Monferrato-Asti-Alba torna al centro della discussione dopo la recente stesura di un Protocollo d’intesa che prevede la collaborazione tra Regione Piemonte e i Comuni di Alba e Nizza per la realizzazione di una pista ciclabile sull’ex percorso ferroviario.

E’ in programma per venerdì 2 ottobre alle 20,45 al Palazzo Mostre e Congressi di Alba (piazza Medford 3) l’incontro “Asti Alba Nizza Monferraot un patrimonio da difendere non da smantellare”. Organizzatori sono i consiglieri regionali di minoranza Ivano Martinetti e Maurizio Marello, ex sindaco di Alba.

Alla discussione interverà l’ingegnere Dario Alberto, esperto in infrastrutture e trasporti e sostenitore del progetto per la riapertura della linea ferroviaria. Per partecipare in ottemperanza alle misure anti-covid è necessario prenotarsi al numero 331.2196407 o via mail a: debora.schellino@hotmail.it