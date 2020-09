Fabio Graziano è il nuovo segretario dei Giovani Democratici della Provincia di Asti

Lo scorso 15 settembre nella sede del Partito Democratico di Asti si è svolto il Congresso per l’elezione del nuovo Segretario dei Giovani Democratici di Asti. Il Congresso avviene al termine del mandato di Andrea Giarrizzo, che ha guidato i Giovani Democratici a partire dal 2014.

Il Congresso ha visto l’elezione a segretario di Fabio Graziano, laureando presso la facoltà di Relazioni Internazionali dell’Università di Torino.

“Sono felice di questa nomina e spero possa essere l’inizio di un percorso che porti i Giovani Democratici ad essere più presenti sul territorio – dichiara il neo-eletto dichiara – La priorità sarà la Nostra città, che cercheremo di aiutare con proposte concrete rivolte ai giovani e non solo; tutto questo anche in ottica delle elezioni comunali che si terranno tra due anni. Vogliamo coinvolgere la comunità puntando su una comunicazione più attiva e sull’organizzazione di eventi di interesse collettivo. Avremo poi un ulteriore obiettivo nel formare una nuova classe dirigente, pronta ad affacciarsi sulla scena politica. In definitiva vedo la giovanile del Partito Democratico come un luogo di discussione costruttiva dove, allo stesso tempo, accrescere la propria esperienza politica”.

Al congresso ha partecipato anche il segretario provinciale del Partito Democratico di Asti che ha così commentato: “Auguro al nuovo segretario dei Giovani Democratici della provincia di Asti , Fabio Graziano un buon lavoro. Colgo l’occasione anche per ringraziare chi sino ad oggi ha svolto questo ruolo con grande determinazione e competenza Andrea Giarrizzo, che ricopre oggi un posto importante nella segreteria provinciale Pd di Asti , quale responsabile della organizzazione. Ritengo che la giovanile del PD debba essere luogo di confronto , crescita, elaborazione politica per chi nei prossimi anni sarà destinato a divenire la futura classe dirigente e amministrativa. Lavoreremo insieme per affrontare i prossimi mesi che saranno per il PD fondamentali per proseguire il lavoro che si sta facendo sul territorio anche in vista delle prossime scadenze elettorali. A Fabio anche i migliori auguri da parte del partito Democratico di Asti per l’importante ruolo di consigliere comunale di minoranza nel Comune di Settime”.